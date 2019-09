Moderaterna drar sig ur samtal

inrikes Samtalen om gängkriminaliteten har spruckit. Under lördagseftermiddagen meddelade Moderaterna att man drar sig ur samtalen.

– Vi är överens om hela det förebyggande arbetet, säger Johan Forssell (M) vid en pressträff men konstaterar i nästa andetag att parterna står för långt ifrån varandra när det gäller rättspolitiken.

Partiets rättspolitiske talesperson sa att (M) accepterat alla Socialdemokraternas 18 punkter som de föreslog, men att man själv bara mötts på en handfull punkter av de tio egna förslagen.

– Det som regeringen gett oss är helt enkelt otillräckligt för oss, och därför är det inte relevant för Moderaterna att fortsätta de här samtalen, säger Forssell.

Slopad straffrabatt för unga vuxna, slopad mängdrabatt på straff, och införande av visitationszoner var punkter som Moderaterna ville fått igenom.

Samtalen mellan regeringen och övriga riksdagspartier, bortsett från Sverigedemokraterna, har samtalat om gängkriminaliteten. Men under lördagen strandade samtalen.

Kort efter att Moderaterna meddelat att de lämnade samtalen gav Kristdemokraterna samma besked.

– Vi tycker att förhandlingarna har gått dåligt, att regeringen har msisat chansen och att de inte velat förhandla på allvar, säger Andreas Carlson, KD:s rättspolitiska talesperson till Svt.

Han hävdar att det förslag som lämnades under lördagen var i princip identiskt jämfört med det som KD inte ville acceptera under fredagen.

Enligt uppgifter till Expressen drar sig också Liberalerna ur samtalen.

Centern har gått ut och kritiserat sina tidigare allianskollegors agerande i frågan.

– Jag beklagar att några väljer att kliva av samtalen nu när vi börjat förhandla sakpolitik. I förhandlingar får man ge och ta och det var vi beredda att göra, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C), i ett pressmeddelande.

Regeringen har aviserat att man håller pressträff 14:45 angående förhandlingarna.