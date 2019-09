Larry Wallis, gitarrist i Motorhead vid starten, har avlidit i en ålder av 70 år.

Han var även låtskrivare och gjorde flera av sångerna på debutalbumet On parole (1976) och sjöng även på två av låtarna.

Albumet släpptes aldrig och Larry Wallis blev så frustrerad att han lämnade bandet. Några år senare kom skivan ut, utan att bandmedlemmarna givit sitt tillstånd.

Larry Wallis spelade även i Pink fairies och skrev låtar till deras album Kings of oblivion (1973).

Andra album där han medverkat är bland annat Live at the Roundhouse (1975), Human garbage (1984), Fragments of broken probes (1998) och The Deviants have left the planet (1999).

Han hade även en solokarriär och släppte då bland annat Police car (1977) och Death in the guitarafternoon (2001).