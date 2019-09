Högervinster

Moderaterna, liberalerna och Kristdemokraterna, hoppade av helgens gängvåldsförhandlingar men det innebär inte nödvändigtvis att de ska ses som misslyckade, oavsett vad deltagarna säger. Det blev trots allt ett förslag framlagt och Moderaterna lär inte realistiskt ha trott att de skulle få med sig regeringen på samtliga punkter: vissa av förslagen är långt ifrån regeringspartiets egen politik. Det är dock frågan hur länge det dröjer till Socialdemokraterna sällar sig till ”hårdare nypor”- kören: de har redan lagt om sin politik radikalt under de senaste åren för att passa opinionen. Stefan Löfven har menat att man i nödfall skulle kunna ta in militär mot gängkriminaliteten, vilket vore ett radikalt förslag även för ett högerparti med ”lag-och-ordning”-profil. Kanske finns det väljarstöd för det även hos S målgrupper. Ledarskribenten Sakine Madon påpekar att det till exempel är en seglivad myt att folk som bor i förorter med hög brottslighet vill ha fritidsgårdar istället för kompetent brottsbekämpning.

Moderaterna kan inte förlora oavsett: först tar de initiativ till samtal med en förslagslista. Sedan hoppar de av och beskyller socialdemokraterna för att hålla ”mazarinmöten” som inte leder till effektiva åtgärder och behåller på detta sättet initiativet. Genom att sedan ändå stödja regeringens förslag oavsett vilket kaffebröd som bjuds så framstår de som ansvarstagande och som om de offrar sig för att det ska bli resultat. Detta kan man med fog skryta med under nästa valkampanj. Det är väl spelat, åtminstone taktiskt. Gängvåld och rättssäkerhet påverkas däremot inte av sådant manövrerande. Sen hade det lagt mer tyngd bakom domderandet om partiledaren inte varit på bjudfest med Bindefeldt under förhandlingarna. Det är inget etiskt problem, men visuellt var det en missbedömning.

En annan i alla fall kortsiktig vinnare är Sverigedemokraterna, som eftersom de uteslöts från samtalet nu kan mena att regeringen är slapp och de borgerliga är ansvarslösa. De blir för många de självklara alternativet.