Resekonkurs drabbar 50-tal hässleholmare

HÄSSLEHOLM Två hässleholmare på väg till Cypern fick i morse vända på flygplatsen och åka hem igen. Ytterligare 15 personer som är iväg undrar hur de ska kunna ta sig hem. Resebyrån Resia har fått många oroliga samtal under förmiddagen.

– Vi har väldigt knapphändig information, säger resebyråchefen Lilian Senntoft.

Tidigt på måndagsmorgonen kom beskedet att Thomas Cook Group, som bland annat äger Vinggruppen, ansökt om konkurs. Det har fått till följd att Vingruppens flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia är förhindrat att flyga och samtliga flygresor från Norden ställts in. Dessutom har även samtliga hemresor ställts in.

Lilian Senntoft och hennes kollegor har under förmiddagen tagit emot många oroliga samtal och besökare.

– Vi har många kunder som kommit in i dag och varje samtal handlar om detta. Man försöker hitta alternativ just nu, andra flygbolag som kan ta hem de som är på resande fot och få iväg de som ska resa idag. Men det ser inte ljust ut, tyvärr, säger Lilian Senntoft.

Utöver de 15 hässleholmare som redan är ute på resmål och de två som fick vända hem från flygplatsen i morse har ytterligare 30 personer bokat resor med Ving via Resia för avfärd under den kommande veckan.

Vad som kommer att hända med deras resor är ännu oklart.

– Vi har några kunder som ska iväg på fredag, ett stort sällskap som ska göra en generationsresa, och det har man kanske planerat för flera år. Det är fruktansvärt sorgligt när individuella kunder blir drabbade, säger Lilian Senntoft.

Eftersom Thomas Cook även är ett flygbolag kan kunder som bokat resor med andra charterbolag också komma att bli drabbade, men hur många hässleholmare det finns bland dessa har Resia ännu inga uppgifter om.

Rent ekonomiskt är alla kunder som bokat paketresa med Ving skyddade av resegarantin, vilket innebär att om alternativa lösningar inte kan erbjudas betalas hela resans pris tillbaka.

– Dessvärre finns inte så mycket alternativ att erbjuda. För det första går inte så mycket avgångar mitt i veckan, för det andra är det väldigt uppbokat, så det är jättesvårt. Vi försöker hjälpa så gott vi kan, men vi har inte mer information än den som står på Vings hemsida, säger Lilian Senntoft.