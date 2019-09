Svensk fick Emmy för Chernobyl

Den svenske regissören Johan Renck vann natten till måndag en Emmy i kategorin bästa regissör till en miniserie för tv-serien Chernobyl.

Urval av årets Emmy-priser

Bästa dramaserie: Game of thrones

Bästa komediserie: Fleabag

Bästa miniserie: Chernobyl

Bästa regissör för en miniserie: Johan Renck, Chernobyl

Bästa regissör för en dramaserie: Jason Bateman, Ozark

Bästa manliga huvudroll i en dramaserie: Billy Porter, Pose

Bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie: Jodie Comer, Killing Eve

Bästa manliga huvudroll i en miniserie: Jharrel Jerome, When They See Us

Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie: Michelle Williams, Fosse/Verdon