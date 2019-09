Vings ägare i konkurs – svenska flygningar ställs in

Inrikes Den brittiska resejätten Thomas Cook försätts i konkurs, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Konkursen innebär bland annat att alla Ving-flygningar från Norden ställs in omedelbart.

Vings ägare Thomas Cook Group har i dag tidigt på måndagsmorgonen ansökt om konkurs. Då flygbolaget som flyger majoriteten av Vinggruppens gäster i Norden ägs av Thomas Cook Group, så kommer resenärer under måndagen att drabbas av inställda flyg som en följd av konkursen.

– Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och de besvär som det medför för våra kunder. Vi har på väldigt kort tid, efter det att konkursansökan skickades in, behövt invänta besked om våra flyg kommer upp i luften. In i det sista har vi försökt säkra våra resenärers flygresor, men har snabbt insett att detta inte är möjligt och behöver därför tillsvidare ställa in alla flygavgångar under måndagen, säger Magnus Wikner, koncernchef för Vinggruppen i Norden, i ett pressmeddelande.

Vinggruppen i Norden består av varumärkena Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter.

Totalt drabbas 34.460 resenärer i Norden av konkursbeskedet. I Sverige berörs 1.700 resenärer på utresa och 1.500 som ska resa hem.

Företaget meddelar att man under dagen kommer med mer information till sina kunder.

Enligt Vings hemsida kommer samtliga avresor att ställas in under måndagen: ”Om du har bokat en ut- eller hemresa med Thomas Cook Airlines Scandinavia är ditt flyg inställt.

Om vi ställer in resor och inte kan arrangera alternativa lösningar betalas hela resans pris tillbaka enligt paketreselagen. Resor bokade med ett reguljärflygbolag som exempelvis British Airways, Norwegian, Thai Airways med flera påverkas inte. Alla paketresor som bokas med Ving omfattas av resegarantin”.

Thomas Cook har 22.000 anställda världen över, 9.000 i Storbritannien, och 3.000 hotell världen över är knutna till företaget.

Det 178-åriga brittiska företaget var i ekonomisk kris och drygt två miljarder kronor fattades i kassan för att rädda resejätten från en konkurs.

Strax efter klockan tre natten mot måndagen kom beskedet: Thomas Cook går i konkurs.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.

This account will not be monitored.

Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x

— Thomas Cook (@ThomasCookUK) September 23, 2019