Fyra husband i På spåret

I årets säsong av På spåret, som inleds 6 december, ersätts trogna husbandet Augustifamiljen av hela fyra band. Ett för varje tävlingsgrupp.

Det blir Lada Egolaeva & Svenska Grammofonstudion, Vaz, Mando Diao och Amason som delar på uppdraget som husband i På spåret i vinter. Varje band är knutet till en av tävlingsgrupperna eller slutspelet.

– Det känns som en genial idé att ersätta den svåröverträffade Augustifamiljen med dessa fyra så olika konstellationer. Det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på, säger programledare Kristian Luuk i ett pressmeddelande.

Lada Egolaeva & Svenska Grammofonstudion spelar samtidigt som tävlingsgrupp 1, det vill säga under fredag 6, 13, 20 december.

Bandets kapellmästare heter just Lada Egolaeva. Hon är 23 år, från ryska Umba på Kolahalvön och har studerat piano sedan fem års ålder. Lada Egolaeva bor i Sverige sedan tio år och har examen från Musikhögskolan i Piteå. Vid sin sida i På spåret har Lada Egolaeva keyboardisten Ellen Jerneholm och de fyrfaldiga Grammisvinnarna Ian Person (gitarr), Kalle Gustafsson Jerneholm (bas) och Fredrik Sandsten (trummor) från The Soundtrack of Our Lives.

Vaz, som består av systrarna Jenny och Cecilia Vaz spelar samtidigt som Grupp 2, det vill säga fredag 27 december samt 3 och 10 januari.

Jenny och Cecilia Vaz är artister och producenter från Lilla Edet och har varit Grammisnominerade för sitt producentskap och ger ut sin musik under namnet Vaz. Förra året var Vaz gäster i På Spåret och i år kommer de med ett eget band.

Tillsammans med tävlingsgrupp 3 blir det välkända Mando Diao som är husband. Datumen som gäller för dem är fredag 17, 24, 31 januari.

Mando Diao, bildat i Dalarna 1999 och första albumet ”Bring ’en in” slog ned med en skräll på den svenska rockscenen 2002. Därefter följde internationella turnéer, grammisar, P3 Guld, Rockbjörnen, regeringens Musikexportpris med mera.

Slutligen blir Amason bandet som spelar under På spårets slutspel, det vill säga fredag 7, 14, 21, 28 februari.

Amason är aktuella med sitt andra album, ”Galaxy I” och började 2012 som ett sidoprojekt för en skara artister som alla redan jobbade i olika konstellationer. I bandet finns bland andra Amanda Bergman och Gustav Ejstes.