Musik och kärlek när Doc Lounge har höstpremiär

Kulturredaktionen ställer fyra frågor till Maja Goffe, porjektledare på Doc Lounge i Malmö, inför Doc Lounges skånska höstpremiär 1 oktober med förhandsvisning av Marianne & Leonard: Words of love.

Doc Lounge, skånskt höstprogram:

Malmö: 1/10: Marianne & Leonard: Words of love, 8/10: The Reformist, 15/10: Honeyland, förfilm Sapera, 22/10: Hail Satan?, 29/10: Touch me not, 5/11: Sakawa, 12/11: Before father gets back, 19/11: A dog called money, 26/11: Butterfly, 3/12: The mens room

Lund: 3/10: Toni Morrison: The pieces I am, 17/10: Honeyland, 31/10: Touch me not, 13/11; Sakawa

Helsingborg: 2/10: The Reformist, 6/11: Honeyland, The men’s room 4/12

Berätta lite om premiärfilmen – varför valde ni just den?

– Varför inte starta hösten med en av vår tids största musiker och poet och en kärlekshistoria utan dess like, lite så tänkte vi. Avgörande var också att Marianne & Leonard: Words of Love är en exklusiv förhandsvisning, före den svenska biopremiären. På Doc Lounge visar vi nästan uteslutande förhandsvisningar eller svenska premiärer som en del av filmens distribution och lansering. Det gör att vi ibland kan visa filmer långt innan de går upp på biograf och har möjlighet att ge filmen en extra skjuts. Det är vi superstolta över – att kunna vara med och bredda dokumentäfilmspubliken och ge möjlighet för fler personer att få se dokumentärfilm av hög kvalitet.

Finns det något gemensamt tema för höstens filmer?

– I höst har vi inte ett gemensamt tema men ett stort fokus i vårt arbete, i varje film, är människans förhållande till andra element i världen och livet. Människan och naturen, människan och tro eller människan i relation till någon annan. Människan är så härlig, knäpp och kul, vi har så mycket fina och konstiga egenskaper och inte minst håller vi på med en massa märkliga saker som antingen berikar eller begränsar oss. Höstens filmer skildrar det på flera olika sätt. Till exempel i Butterfly när vi får följa den unga talangfulla boxaren Irma. Hon är den första italienska kvinnan att tävla i OS i boxning och kommer från knappa förhållanden. Det är en sådan otrolig framgångssaga och mitt i all framgång börjar hon fundera på om det verkligen är värt det?

Är det någon film du är speciellt stolt över att ni fått möjlighet att visa?

– Jag är extra stolt över att visa Sundancevinnaren Honeyland. Här speglas människans relation till natur på ett jättevackert sätt. Alla borde se den här filmen om en av Europas sista biodlare som odlar honung och bin i det vilda, på det traditionella viset. Jag är också stolt över den bredd och det mod som Doc Lounge har. Vi visar en ganska lättsam och komisk film som Hail Satan? ena veckan, musikdokumentären A dog Called Money om PJ Harvey några veckor senare. Där emellan en film om kropp, sexualitet och intimitet i Touch me not.

Vilken filmvisning ser du själv mest fram emot?

– Lite dumt att se fram emot säsongsavslutningen men jag längtar efter att få visa The Men’s Room, höstens sista film. En film om en norsk manskör som ses, dricker öl och sjunger rock. Det är så vackert och drabbande om vänskapsrelationer, sorg och se någons kamp mot döden nära. Och alla människor förtjänar att vara del av en varm och inkluderande gemenskap, precis som den som skildras här.