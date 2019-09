Skånska filmare blev ny nordisk röst

Sorry, not sorry av Julia Thelin vann kortfilmspriset på Nordisk Panorama. Pressbild

Malmöfilmaren Ida Persson Lännerberg vann priset New Nordic Voice när kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama avslutades med prisutdelning på tisdagen.

Även årets kortfilmspris gick till en filmare med skånsk koppling, Julia Thelin som gått Fridhems folkhögskola och förra året vann Region Skånes kortfilmspris på Buff.

Vinnare Nordisk panorama 2019:

Bästa nordiska dokumentär:

En gang Aurora, regi Stian Servoss och Benjamin Langeland (Norge)

Hederpris:

Scheme birds av Ellen Fiske och Ellinor Hallin (Sverige)

Bästa nordiska kortfilm:

Sorry, not sorry, regi Julia Thelin (Sverige)

Hederspris:

The Stroker, regi Pilvi Takala (Finland)

Ikke illa meint, regi Anduas Högenni (Danmark)

Malmö stads publikpris:

Humanity on trial, regi Jonas Bruun (Danmark)

Young Nordic:

The evil principal, Ida Hansen Eldöen (Norge)

New Nordic Voice, dokumentär:

Lindy the Return of Little Light, regi Ida Persson Lännerberg (Sverige)

New Nordic Voice, kortfilm:

She-Pack, regi Fanny Ovesen (Norge)

Bästa nordiska dokumentär, bästa nordiska kortfilm och Nordic New Voice inom kort- och långfilm är de stora priserna som delas ut på kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama. Festivalen, som pågått sedan i torsdags, avslutades på tisdagskvällen med en gala där årets vinnare avslöjades.

Priset för bästa nordiska dokumentär gick i år till Norge och filmen En gang Aurora av Stian Servoss och Bejamin Langeland, som bland annat tävlade mot de svenska filmerna Parning och Rekonstruktion Utöya. En gang Aurora följer den norska popstjärnan Aurora i studion och på turné där hon under den hårda pressen som musikindustrin sätter på unga artister lyckas hitta sig själv.

Bästa nordiska dokumentär delar också ut ett hederspris som i år gick till de svenska filmarna Ellen Fiske och Ellinor Hallin för deras svensk-skotska film Scheme Birds. Filmen som handlar om livet för en ny generation i Skottland, hyllas av juryn som ”en film som har en fantastisk tillgång till en historia vars berättelse är större än livet.”

Mer svenskt blev det när New Nordic Voice inom dokumentärfilm utsågs. Här gick priset till Malmöfilmaren och journalisten Ida Persson Lännerberg som dokumentärfilmsdebuterade med Lindy the Return of Little Light i våras.

Idén till filmen om skådespelaren och artisten Lindy Larsson, välkänd från Malmö stadsteater och Malmö opera, fick Ida Persson Lännerberg under en intervju med Lindy när han spelade konferencier i Cabaret på Malmö stadsteater 2014.

– Under intervjun började han berätta lite av sin historia och i den finns på något sätt alla ämnen jag tycker är intressanta och viktiga och som jag skrivit mycket om, utanförskap och identitet till exempel. Dessutom var han en extremt karismatisk och speciell person, sade Ida Persson Lännerberg i en intervju i Skånska Dagbladet i våras.

I filmen berättar Lindy Larsson om sin uppväxt i lilla småländska Lessebo, om vardagen med sambon Stefan och om att han en gång fattade ett beslut om att aldrig berätta om sin bakgrund som resande-rom och hur han i samband med ett teatererbjudande omprövade detta beslut.

I motiveringen till Ida Persson Lännerbergs pris sade juryn bland annat: ”Ett livsbefrielseprojekt som befriar oss alla.”

Även priset för bästa nordiska kortfilm gick till Sverige, till filmen Sorry, not sorry av Julia Thelin.

Julia Thelin är dansare, regissör och manusförfattare och född i Stockholm. Hon har läst film på Fridhems folkhögskola i Malmö och hennes kortfilm Push it har bland annat tävlat om Guldpalmen för kortfilm vid filmfestivalen i Cannes.

2018 fick Julia Thelin Region Skånes kortfilmspris på barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff. Sorry, not sorry handlar om Feride som är på väg hem från en fest när hon mot sin vilja tvingas med på en åktur i den svenska sommarnatten.

Inom kortfilmen delades också ett pris ut till New Nordic Voice som i år gick till norska Fanny Ovesen och hennes film She-pack.

Under Nordisk Panorama får publiken också utse en vinnare. Publikpriset sponsras av Malmö stad och i år gick det till den danska filmen Humanity on trial av Jonas Bruun.

I Humanity on trial får man följa danska Salam som åker till Lesbos för att hjälpa flyktingfamijer. Så småningom anklagas han för flyktingsmuggling och hamnar i fängelse.