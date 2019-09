Teveproducenten J Michael Mendel, har avlidit i en ålder av 54 år.

Han har belönats fyra gånger med en Emmy award för sitt arbete med The Simpsons och Rick and Morty.

Han tog sin bachelor of science i tv och filmproduktion vid Syracuse university. Därefter arbetade han med bland annat The Tracey Ullman show. Bland några av de tv-produktioner har gjort kan nämnas Broadcast News (1987), Jerry Maguire (1995) och Kid Notorious (2003).