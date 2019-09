Aron Eisenberg, känd för rollen som rymdvarelsen Nog i Star Trek: Deep space nine, har avlidit i en ålder av 50 år.

Han var född med bara en njure, vilket hämmade växten och han gjorde sin första njurtransplantation som tonåring.

Bland några av de övriga filmer och serier han medverkat i kan nämnas The Liars’ club (1993), Cozmo’s (2016), Star Trek: Renegades (2017), Blade of honor (2017) och Walk to Vegas (2019).