HÄSSLEHOLM

Hässleholmarna är inte särskilt flitiga på kommunens bibliotek. Knappt tjugo procent av invånarna gjorde minst ett lån under 2018, visar siffror från statistikdatabasen Kolada och Kungliga biblioteket (KB).

I Skåne finns de flitigaste låntagarna i Båstad, där 37 procent lånade böcker eller andra media någon gång under året.

I genomsnitt i hela Sverige fanns 258 aktiva låntagare per 1 000 invånare. Med aktiv låntagare menas en person som har gjort minst ett lån under året.