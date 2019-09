Allt blev bättre över en kopp te

Ingrid Johansson Barmen, Lund, har avlidit i en ålder av 63 år. Närmast anhöriga är maken Gerhard och sonen Viggo, mor och syskon.

Jag mötte Ingrid då vi började i första klass tillsammans i hennes födelseort Osby. Vi följdes åt genom hela skoltiden, då en livslång vänskap formades.

Ingrids samhällsengagemang väcktes tidigt och vi var under gymnasietiden tillsammans med om att starta hemortens första Amnestygrupp men var också de yngsta och enda kvinnliga medlemmarna i ortens fotoklubb.

Vi tågluffade under somrarna tillsammans och Ingrid var den bästa reskamrat man kan tänka sig; nyfiken, humoristisk och pigg på nya upplevelser.

Det var ett nöje att tillsammans med henne uppleva Europas storstäder och att på plats njuta av ländernas skiftande kultur och kök.

Ingrid valde att gå i kocklära under ett studieuppehåll mellan gymnasiet och universitetet, där hon främst koncentrerade sig på konst- och kulturhistoria.

Matlagning förblev ett stort intresse och experimenten i köket innefattade även dryck, som en minnesvärd, delikat men lätt explosiv fläderchampagne.

Efter studierna följde flera år som framgångsrik utställningsproducent, oftast i samarbete med kollegan Eva Wängelin och de två stod bland annat bakom Malmö museums uppmärksammade vikingautställning i Florens liksom gruvmuseet i Bjuv och Norlind-utställningen på Borgeby.

Hon hade livet igenom den fasta övertygelsen att såväl glädjeämnen som problem dryftades bäst över en kopp te, gärna en god kaka därtill.

Till trettondagen inbjöds alltid in till fikonkaka, familjens alternativa ”gateau des rois”, efter recept från hennes mors släkt.

Intresset för kakkultur odlades också i den ”tårtförening” som Ingrid var en av initiativtagarna till.

Trots att hennes liv präglats av en allvarlig lungsjukdom sedan dryga 20-talet år tillbaka behöll Ingrid en positiv livssyn och en inställning att leva ett så normalt liv som möjligt. Vilket också innebar regelbundna och ofta längre resor med make och son, senast till Indien, alltid med ett eller flera av Unescos världsarv på programmet.

Hon vann med råge vår interna tävling i att ha besökt flesta sådana.

Kulturintresset var stort och brett. Redan under ungdomsåren var konstmuseer och kulturminnen självklara mål på våra gemensamma resor och under hela livet följde hon intresserat aktuell kulturdebatt, utställnings- och musikliv och teaterrepertoar.

Ett framträdande av Pussy Riot i Malmö i början av året uppskattade Ingrid oerhört, speciellt som hon var engagerad feminist sedan ungdomsåren.

Under de sista åren försämrades hälsan, men det hindrade inte Ingrid att bibehålla den täta kontakten med vännerna och umgänget och gemenskapen över en kopp te förblev viktigt för henne.

För oss som hade förmånen att få möta, lära känna och umgås med Ingrid Johansson Barmen lämnar hon oss i djup saknad.