Arne Weise död

Arne Weise har gått bort. Tv-profilen blev 89 år gammal. Arne Weises son Andreas Weise gick ut med nyheten på Instagram strax före klockan sex på onsdagskvällen.

”I dag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng”, skriver Andreas Weise på Instagram.

”Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er – hans publik.”

Arne Weise föddes 1930 i Malmö och har blivit en av landets mest kända tv-personligheter, inte minst genom hans roll som mångårig julvärd i Sveriges television, en roll han innehade under tre decennier mellan 1972 och 2002 med bara några få års uppehåll. Redan 1995, i samband med hans 65-årsdag, avviserade han att han hade för avsikt att sluta men folkstormen som följde fick honom att fortsätta i ytterligare sju år.

Weise började arbeta för Radiotjänst redan 1952. Bland hans programledaruppdrag märks bland annat Vår fantastiska värld (1974 till 1980), Ett med naturen (1982 till 1996) och Minnenas television (1996 till 2012).

2013 fick han ta emot tv-priset Kristallens hederspris. Han har också givit ut flera böcker och 2002 släpptes skivan Minnen, drömmar och lite till med 13 sånger han skrivit själv.