En av USA:s mest folkkära operasångerskor, Jessye Norman, har avlidit i en ålder av 74 år.

Under 1980- och 1990-talet var hon en av de ledande sångerskorna på Metropolitan i New York.

Hon har belönats med flera utmärkelser som bland annat Grammy award för Bästa klassiska röstsolistframträdandet för Songs of Maurice Ravel (1984), kommendör av Arts et lettres-orden (1984), Grammy för bästa operainspelning av Richard Wagners Lohengrin (1988), och Grammy för bästa operainspelning av Richard Wagners Die Walküre (1989), den franska Hederslegionen (1989), hedersdoktor i musik vid Juilliard school of music (1990) och Grammy lifetime achievement award (2006).