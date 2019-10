Misstänkt mördare var nyss släppt av polisen

Staffanstorp En man i 45-årsåldern har anhållits för mord på en kvinna i en bostad utanför Staffanstorp.

Den misstänkte mannen var nyss släppt av polisen efter att ha gripits som misstänkt för att ha misshandlat samma kvinna i helgen.

Polis och ambulans larmades till en bostad utanför Staffanstorp 03:01 natten mot tisdag. I bostaden anträffar de en avliden kvinna i 40-årsåldern. Omständigheterna gör att man misstänker att kvinnan bragts om livet.

– Kort därefter grips en man född 1973 misstänkt för mord och han anhålls sedan under morgonen, säger Katarina Rusin, pressinformatör vid polisens ledningscentral.

Polisen är under morgonen mycket återhållsamma med information i ärendet. Klart är att den misstänkte mannen var på platsen när polisen kom dit.

– De har en form av relation men hur den ser ut vill jag inte gå in på och jag kan inte heller gå in på omständigheterna kring mordet.

Man vill inte heller gå in på vem det var som slog larm till polisen eller hur det larmet såg ut.

Brottsplatsen var på tisdagsmorgonen avspärrad och det pågår inledande utredningsåtgärder som förhör och brottsplatsundersökning.

I helgen greps och anhölls en man född samma år som den nu misstänkte gärningsmannen misstänkt för att ha misshandlat en kvinna född samma år som den nu mördade kvinnan i Uppåkra-trakten utanför Staffanstorp. Enligt uppgifter till Skånskan ska det röra sig om samma personer.

– Jag kan varken bekräfta eller dementera det, säger Katarina Rusin.

Vid åtta-tiden på morgonen hävdes avspärrningarna på platsen efter att kriminalteknikerna var klara med sitt arbete.