Alice på Mobilia

TEATER När Moomsteatern och Teater Insite sätter upp föreställningen Wonderland ihop får publiken lämna all logik utanför det magiska scenrummet. Man har dessutom bytt den traditionella teaterscenen mot ett köpcenter där allt kan hända. Som att vi trillar ner i ett djupt, djupt kaninhål.

Wonderland

Vad: Wonderland är ett samarbete mellan Moomsteatern och Teater Insite.

När: Premiär den 4 oktober, spelas till och med 1 november.

Hur: Totalt släpps 40 biljetter till vardera föreställning varav sex av dessa är ”vipbiljetter” där man som publik får uppdrag och medverkar i föreställningen.

Var: Föreställningen ges på Mobila, Per Albin Hanssons väg 32 A. Föreställningen börjar i köpcentret och rör sig sedan in till en lokal. Alla i publiken får vid ankomsten en kaninmask och en vit rock att ha på sig under föreställningen.

Koncept, manus och regi: Nina Jemth.

Konstnärlig ledare och konceptidé: Matthias Hahne Thorbjörnsson.

Producent: Erika Ehrnström.

Musik och ljud: Martin Kullberg.

Scenografi och ljus: Ilkka Häikiö.

Kostym och mask: Ulrika Arvidsson och Chiara Pellizzer.

Maskör: Agneta von Gegerfeldt.

Ensemble: Frida Andersson, Tryggve Algeus, Matthias Hahne Thorbjörnsson, Johanna Friberg, Nina Jemth, Therese Kvist, Ronnie Larsson, Niclas Lendemar, Dennis Nilsson och Jan Unestam.