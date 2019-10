HÄSSLEHOLM

En okänd yngling tog sig under onsdag lunch in på Elgigantens lager i Hässleholm. Därifrån plockade personen med sig tre högtalare värda totalt 7 000 kronor. Stölden upptäcktes först i efterhand.

– Personen har lyckats ta sig därifrån med högtalarna. Antagligen upptäcker man att något saknas och kan sedan se händelsen via övervakningskameror, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Det finns ingen känd misstänkt i ärendet.