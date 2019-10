Kim Shattuck, sångare, gitarrist och låtskrivare för punkbandet The Muffs, har avlidit i en ålder av 56 år.

Hon var född i Los Angeles.

1991 bildade Kim Shattuck The Muffs tillsammans med Melanie Vammen, som hon tidigare spelat med i bandet The Pandoras (1985 till 1990).

2001 spelade och sjöng hon även i gruppen The Beards.

Med The Muffs hade hon flera stora hitsånger som Lucky guy och en cover av Kim Wildes Kids in America.

Efter att ha lämnat The Muffs återförenades bandet 2004 för att spela in ett album och på nytt 2014. Bandets sista inspelning blev No holiday (2019).

Kim Shattuck har även sjungit in bland annat Lori Meyer, I’ll always remember you och This frind of mine.

2013 turnerade hon med The Pixies, där hon ersatte den tidigare basisten och sångerskan Kim Deal.

Sångerskan dog i sjukdomen ALS.