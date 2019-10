Mer än en lurendrejarrulle

Recension

Hustlers Regi: Lorene Scafaria

Medverkande: Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart

Det här är en historia om kontroll, inleder filmens jag, Dorothy med att konstatera. Och det kan man hålla med om.

Fast dessvärre är det just detta som kvartetten i handlingens centrum initialt inte har. De jobbar på strippklubb och har vare sig kontroll över kunderna som tar sig friheter, arbetsgivaren som godtyckligt naggar dricksen i kanten eller den privata situationen som starkt präglas av män som antingen dragit eller sitter i fängelse alternativt intoleranta fördomsfulla föräldrar.

Platsen är New York och året 2007. Där och då får Dorothy, alias Destiny, jobb på herrklubben där garvade Ramona är en av centralfigurerna.

Vänskapen mellan dessa båda är snart ett faktum efter det att veteranen tagit sig an mentorsrollen varpå pengarna börjar rulla in bättre än någonsin för alla berörda. Efter finanskraschen i september 2008 börjar tillvaron krackelera. När de stora hajarna på Wall Street börjar förlora spelet finns betydligt mindre pengar kvar att bränna på lättklädda damer. Det är i det läget Ramona lägger fram sitt förslag: varför inte ta en genväg till kundernas plånböcker.

Problemet är bara det att denna inkluderar en metod som rör sig i gränslandet och mer därtill för vad lagen tillåter.

Att droga sina kunder med en lagom avpassad cocktail för att få dem att plocka fram guldkortet med glädje utan att för den sakens skull vara helt väck kan trots allt aldrig vara rätt.

Fast det ger Destiny, Ramona och de två kollegorna den där kontrollen de så hett eftertraktar. Ur den aspekten är det inte svårt att förstå deras handlande. Systemet är riggat, säger Ramona vid något tillfälle. Utan att ursäkta sig det minsta. Fast riggat eller inte, affärsidén skördar sina offer.

Samtidigt är det någonstans så att filmen tar kvinnornas parti. Visst, manusförfattande regissören Lorene Scafaria visar att det finns en konflikt i deras handlingar eftersom det också finns offer som inte förtjänat att bli skinnade så till den grad som är fallet. Vilket på sitt sätt är problematiskt.

Fast helhetsbilden säger ändå att kvinnorna är de största offren. Omständigheterna har lett dem in på en lika suspekt som farlig väg.

Jag uppskattar att Hustlers på det hela taget ser saker och ting ur kvinnornas perspektiv.

De spelar förstafiolen medan män bara är bifigurer. De fyras gäng i titelrollerna tar kontroll över sina liv i en mansdominerad värld trots att det finns ett pris och att insatsen är hög.

Det finns förstås en moralisk tvetydighet, men det är det som gör det här till mer än en ovanlig lurendrejarrulle med högt underhållningsvärde.

För underhållande är denna verklighetsbaserade skapelse också, ända från början till det smått bitterljuva slutet. Det betyder inte att historien väjer för det allvarliga.

Men det som driver handlingen framåt är trots allt den moget frejdiga svindlardelen i berättelsen illustrerad med slickat flashiga bilder i välbalanserat tempo.