Lyssna på andra sidan

n I fredags hade Anna Wallentheim (S) en insändare i NSk med titeln ”Rättvis klimatomställning”.

Hon skriver där i första raden ”Den samlade forskarkåren är enig – människan lever långt över sina tillgångar samtidigt som klimatkrisen är akut”. Jag undrar hur eniga den samlade forskarkåren är? Samma dag som Greta Thunberg höll sitt tal i FN, så lämnade 500 forskare och andra kommentatorer om klimat, in ett registrerat brev till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Överskriften i detta brev är ”There is no climate emergency”. Detta har dock inte framkommit någonstans, trotts att de skickat ut ca 500 pressreleaser. I detta brev så uppmanar dessa forskare FN att inte förlita sig på klimatmodeller eftersom de bevisligen överdriver den globala uppvärmningen. FN överdriver också de negativa effekterna av koldioxiden och ignorerar de positiva.

Det finns mer att läsa om detta under Stockholmsinitiativet och ”Det finns ingen klimatkris”.

Det som nämns i detta registrerade brev, har jag sett flera andra sett och hört andra forskare inom klimat och meteorologi säga.

Anna Wallenthien (S) säger att Socialdemokraterna lyssnar på vetenskapen, inser allvaret och förstår att det är bråttom. Då lyssnar man inte på hela vetenskapen, utan på den som skriker mest och som får mest publicitet i media.

Det finns många forskare, som har en motsatt uppfattning, men de får sällan komma till tals. Vill man veta mer, så kan man själv söka bland annat på Youtube. Där finns många forskare som uttalar sig, om de felaktiga slutsatser, som exempelvis IPCC:s betalda forskare kommit fram till.

Man borde lyssna mer på det gamla latinska ordspråket ”Låt den andra sidan också bli hörd”. Det gör man inte idag.