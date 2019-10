Skådespelerskan och sångerskan Diahann Carroll, har avlidit i en ålder av 84 år.

Hon var född i Bronx, New York och fick sin utbildning på Manhattan’s School of performing arts.

Hon arbetade först som nattklubssångerska och modell innan hon gjorde debut på Boadway i The House of flowers (1954). Filmdebuten gjordes samma år i Carmen Jones och 1968 fick hon sedan huvudrollen i tv-serien Julia (1968 till 1971).

Hon uppmärksammades 1983 som den första svarta skådespelare att ersätta en vit skådespelare i en Broadwayroll, i Agnes of God.

Bland några av de filmer och tv-serier hon medverkat i kan nämnas The Colbys (1985 till 1987), Dynastin (1984 till 1987), Dotter på vift (1989 till 1993), Mord i svart och vitt (1990), Greys anatomy (2006-2007), I farozonen (2010), Diary of a single mom (2010-2011) och White collar (2009 till 2014).

Diahann Carroll belönades flera gånger för sina insatser. Bland annat med en Tony award (1961) för No strings. För tv-serien Julia fick hon en Golden globe award (1967) och hon nominerades till ytterligare två Golden globes, fyra Emmy awards och en Oscar.

