Hässleholm gav 2,51 i snitt

HÄSSLEHOLM

Insamlingen till Radiohjälpens Världens barn hade sin kampanjkulmen i helgen med gala på Svt.

Hässleholmarna visade sig betydligt mindre generösa i år än i fjol. I snitt har kommuninvånarna skänkt 2,51 kronor till insamlingen (totalt 131 028 kronor), vilket är en minskning med 44 procent jämfört med ifjol. Det ger också en föga smickrande 196:e plats bland landets kommuner.

Östra Göinge ligger på plats 182, med 2,80 kronor per person (41 989 kronor totalt), medan Osby ståtar med en fin 42:a plats (10,37 kronor per person, 137 708 kronor totalt).

Mest generösa var invånarna i Sorsele kommun där man i snitt skänkte 124,81 kronor per person, vilket totalt gav 316 016 kronor. Det var ändå en minskning med nästan tio procent jämfört med i fjol.