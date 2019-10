I Verums kyrka har vigsel ägt rum den 24 augusti mellan Lovisa Göransson och Gustaf Karlström, Kulleröd, Bjärnum.

Brudföljet bestod av Lisa Gannby, Annika Jönsson, Hanna Pohl, Fredrik Carlström, Jimmy Nordström och Fredrik Andersson.

Vigseln förrättades av prästen Stefan Dahlström. Louise Lindhe sjöng under akten Kärleksvisan och Come give me love, ackompanjerad av Mats Lunnergård.

I samband med vigseln tog makarna det gemensamma efternamnet Karlström.

Efter vigseln hölls bröllopsfest i Verums bygdegård.

Fotograf var Felicia Lundberg.