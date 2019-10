De får årets Nobelpris i kemi

Nobelpriset 2019 års Nobelpris i kemi handlar om "en uppladdningsbar värld", sa Göran K Hansson, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien innan han avslöjade årets pristagare.

Vissa Nobelpris kan vara svåra att greppa och ännu svårare att förklara vad de handlar om. 2019 års pris i kemi handlar dock om något som vi alla – åtminstone nästan alla – har i vår omedelbara närhet. Något som idag ter sig oumbärligt, så oumbärligt att vi nästan inte tänker på det, men som ändå inte fanns för 40 år sedan.

Litiumjonbatterier sitter i din kamera, i din dator och din telefon. Har du en elbil sitter de där också. De har, för att citera vetenskapsakademien, ”lagt grunden för ett trådlöst och fossilfritt samhälle, och är till största nytta för mänskligheten”.

Årets Nobelpris i kemi går till John B Goodenough, M Stanley Whittingham och Akira Yoshino för uvecklingen av dessa batterier.

Nobel Prize in Chemistry 2019: John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries” @UTAustin @binghamtonu @meijo_univ#NobelPrize #Chemistry https://t.co/utSJXl6tcE pic.twitter.com/arSBN8TOwU

