Ett liv med konst, kor och kärlek

broby – Det här är min 70-års present till mig själv.

Det sa CG Wachtmeister när han tillsammans med sin fru Marika talade om deras bok Konst, kor och kärlek på Wanås slott i Broby i helgen.

Marika Wachtmeister packar upp sin kaffetermos och sin kopp där det står I love NY och häller upp.

Hon och CG Wachtmeister sätter sig tillrätta med var sin bok i handen i bibliotekssalen i Broby. Höstsolen hittar in genom de stora fönstren och kittlar dem i ansiktet.

De berättar och läser stycken ur boken, som är en biografi om deras liv på Wanås men även om livet innan de kom dit.

CG gick i skolan i Hanaskog, blev jägmästare på Domänverket och såg efter några år till att godset gick vidare i släkten. Marika bodde i nio år i Åkarp och flyttade via Falsterbo till New York när hon var 11 år. Men när hon var 18 tyckte hennes pappa att hon skulle flytta tillbaka till Sverige, annars var risken stor att hon skulle gifta sig med en amerikan, och det ville han inte.

Marika utbildade sig till advokat, gifte sig med CG och paret fick tre söner. De bodde i flera år i Östergötland.

Men så kallade plikten – successionen.

Marika Wachtmeister beskriver detta som en stor vånda. Hon ville inte flytta till Wanås.

Men så blev det.

CG Wachtmeister berättar att de valde att satsa på mjölkproduktion på godset i en tid då tio jordbruk lades ned i veckan i Sverige. Det har visat sig gå bra.

Han har varit med om att ställa om ett traditionellt efterkrigsjordbruk till att bli ekologiskt.

– Jag kan se att det jordbruk som fanns före kriget nu mer och mer kommer tillbaka, säger han. Då hade man inte den konstgödsel och de sprutmedel som finns idag och jag såg tidigt de negativa effekterna av den sortens produkter som började användas i lantbruket efter kriget.

Men vad skulle Marika Wachtmeister göra i Östra Göinge? Det var på 1980-talet som hon kläckte idén. Då var det populärt med skulpturer och hon fick ingivelsen i New York. På Wanås fanns redan en park, som var livlig och öppen för allmänheten. Det visade sig inte svårt att övertala svärföräldrarna.

Så 1987 blev det premiär för den första utställningen.

– Vi bjöd in 25 konstnärer, berättar Marika Wachtmeister. Det var en positiv upplevelse och vi fick fint gehör från kommunen och pressen.

Hon blev överraskad av resultatet och kände sig tvungen att fortsätta. Så därmed la hon ned advokatyrket vilket också resulterade i att den avhandling hon tänkt skriva aldrig kom på pränt.

Marika Wachtmeister valde konstnärer som kunde använda sig av det som redan fanns på plats av flera skäl. Det kunde handla om gamla verktyg som inte användes mer på gården och som svetsades ihop och blev ljusstakar.

Eller gamla tidskrifter, exempelvis Country life, som fick vara med i en skapelse med gatusten, som lånades in.

Gamla ”pärekörar”som hade använts till att plocka potatis i på ägorna fick nytt liv bland trädkronorna i konstparken med mycket mera.

Paret Wachtmeister satsade hårt.

– Nu skulle en jägmästare och en advokat arbeta tillsammans, säger Marika.

De utarbetade en samverkansform och hon berättar att hon var symaskinen, som fick saker gjorda.

Ja, så höll det på. Men nu, efter runt 30 år, har de lämnat över till nästa generation.

Hur har det gått?

– Mycket bra, säger de båda.

Marika Wachtmeister berättar att hon kan njuta av att bara gå ner till kaféet och sitta i solen och äta glass. CG odlar sitt matlagningsintresse och de anpassar sig till ett vardagsliv där barn och barnbarn har en stor plats.

– Vi fick chansen att omvandla vårt Wanås, säger Marika, och för det har vi fått stort stöd från lokalsamhället. För länge sedan talade man om nordöstra Skåne som Skånes baksida, men det tycker jag inte mig höra längre.

– Vi har gjort vårt nu, säger CG Wachtmeister, och verkar helt till freds med tillvaron.