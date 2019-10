Extremhögerhatet är det bredaste hatet

En ensam högerextrem gärningsman överföll en synagoga under heliga Jom Kippur i tyska Halle och direktsände det i sociala medier. Flera länders säkerhetstjänst, bland annat svenska Säpo, har varnat för högerextremt våld som det största hotet mot Europa och detta visar att de har rätt.

De europeiska judarna är ansatta från två håll: både högerextrema och islamister. Hatet mot judarna är förmodligen den enda gemensamma nämnaren för de två grupperna, förutom då att de båda anser att hat och våld är rimliga metoder att använda för att få fram sin åsikt. Högerhatet är ett brett hat: gärningsmannen följde synagogeövergreppet med angrepp på en kebabrestaurang och uttryckte i sin direktsändning hat mot ”icke-vita” och kvinnor, helt enligt den högerextrema dramaturgin.

Det är oerhört tråkigt att judar inte ska gå säkra i Tyskland 2019. Tyvärr är de långt ifrån säkra i Sverige heller. Judarnas ställning i Europa måste bli föremål för mer diskussion kring hur samhället värnar deras säkerhet och deras rätt att få be ostört på sina helgdagar. Att de är under hot från flera våldsamma grupper och utsätts för kränkningar från flera håll gör att man riskerar att förlora judisk närvaro i Europa, vilket vore mycket tragiskt: de har varit del av Europa i hundratals år och är en del av den europeiska identiteten. De måste kunna känna sig trygga i sitt eget land.