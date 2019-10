Vädret Nu är det kört. Sommaren 2019 är officiellt slut i hela landet sedan i måndags. Det innebär den tidigaste hösten på 40 år. Och det lär det inte råda någon tvekan om under helgen.

– Det märks att vi är inne i den perioden. Lågtrycken kommer in över landet, säger Alexandra Olsson, jourhavande meteorolog på SMHI.

Den meteorologiska definitionen av höst är att dygnsmedeltemperaturen ska vara fallande och lägre än tio grader men över noll. I Malmö inträder den ett normalår den 12 oktober. I år kom den till Skåne redan den första oktober. Fär somliga platser, däribland Malmö, Falsterbo och Osby dröjde det till den tredje oktober innan den inträdde.

Det är alltså en tidig höst. Riktigt tidig.

– Vi får gå tillbaka till 1979 för att se ett år där hösten kom tidigare, säger Alexandra Olsson.

Men man kan ju alltid hoppas på en brittsommar, som enligt SMHI:s hemsida ”ofta präglas av en vacker kombination av nästintill sommarlika temperaturer och solbelysta lövträd i prunkande höstfärger”. Och det låter ju trevligt. Fast sådan tur ser vi inte ut och ha.

– Tyvärr ser vi ingen sensommarvärme i antågande. Vi kan de närmaste dagarna komma upp i temperaturer på 10 till 13 grader, kanske någon grad mer på sina ställen men att vi skulle komma upp på en temperatur som ligger stadigt kring 15 till 20 grader kommer inte att hända mer i år.

– Däremot har vi lite mildare höstdagar framför oss än de som var för några dagar sedan.

Fredagen bjuder, som sig bör för årstiden, ostadigt väder.

– Det blir en ganska gråmulen fredag och även en del regn hela dagen, mer ihållande framåt kvällen. Man kommer också uppleva det som ganska blåsigt, framförallt utmed kusten. Vinden kommer tillta under natten mot lördagen med risk för hårda vindbyar på flera håll i Skåne.

Lördagen kommer dock med lite sol men det finns olycksmoln på skyn i form av just moln strax söder om Sverige.

– De kommer att dra in under dagen och det kan leda till någon skur.

Även under söndagen drar regnet in, nu västerifrån, under eftermiddagen och kvällen.

– Och under veckan som följer är det nya regnområden som kommer in över Skåne men de ser också ut att föra med sig ganska mild luft.