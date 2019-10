Välkommet embargo

Regeringen har fått riksdagen med sig på att driva på för ett europeiskt vapenembargo mot Turkiet.

Sverige borde ibland vara lite mer som Finland när det gäller utrikespolitiken. Det finska beskedet om att sluta sälja vapen till Turkiet kom nästan omgående efter att uppgifterna om att Erdogans trupper gått in i Syrien bekräftades, när Sverige fortfarande befann sig på det vagt beklagande stadiet.

Det är rimligt att Sverige leder initiativet för ett embargo. Förra året exporterade Sverige krigsmateriel till Turkiet för nästan 300 miljoner kronor, vilket är den högsta siffran under 2000-talet. Svenskt krigsmateriel används förmodligen i den nu pågående konflikten. Det kan vi inte göra något åt, men vi kan försöka värja oss mot att bidra ytterligare. Sverige ska också verka för frysning av ekonominska tillgångar, vilket är en bra metod. Det var en av de få metoder som hjälpte mot ett resursstarkt IS. Svensk vapenexport är och kommer att förbli ett problem. Säljer man vapen får man räkna med att någon till sist använder dem för att skjuta med. Åter måste vi låtsas vara överraskande för att en nation som köpt krigsmateriel från Sverige använder det i krig.

Vår nya utrikesminister Ann Linde har dock rätt i att inte trissa uppförhoppningarna: tyvärr blir det svårt att få med sig alla EU-länder på ett embargo. Erdogan har ett trumfkort på hand: EU har anlitat honom som grindvakt mot de flyktingar som Europa verkar frukta mer än allt annat. Han kan kontra med att öppna alla grindar så det åter kommer en flyktingström över medelhavet, vilket han för övrigt redan har gjort i ett tal i Ankara. Han vet att oddsen är på hans sida och att det blir svårt på gränsen till omöjligt för EU att sätta hårt mot hårt, om unionen inte plötsligt utvecklar en hård moralisk ryggrad i utrikesfrågor även om det blir obekvämt. Sverige bör trots detta driva embargofrågan: EU har överraskat förut och med tanken på att Sverige sålt utrustningen är det rimligt att vi tar på oss arbetet med att försöka motverka konflikten. Martina Jarminder