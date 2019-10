Han slog drömgränsen för ett maraton

Sport Kenyanen Eliud Kipchoge blev den första någonsin att avverka ett maratonlopp på under två timmar.

Med hjälp av 41 inhyrda harar, personer som hjälpte löparen att hålla farten. kom Eliud Kipchoge i mål på tiden 1.59.40.

Det var andra gången som kenyanen genomförde ett förslag att slå drömgränsen.

Första gången missade han den med 26 sekunder.

Trots prestationen kommer dock tiden inte att räknas som världsrekord eftersom loppet, där Kipchoge sprang ensam med farthållarna, inte godkänts av Internationella Friidrottsförbundet.

Efter loppet tackade Kipchoge alla som hjälpt honom att genomföra lopppet och slå drömgränsen.

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.

Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY

— Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019