Redhawks åkte på en ny 0-4-smocka

ISHOCKEY Pucken studsar inte Malmö Redhawks väg. Mot Djurgården på Hovet blev det på lördagen en ny, svidande 0-4-förlust inom loppet av bara några dagar.

Så sent som i torsdags kväll blev det 0-4 hemma i arenan i Malmö mot Skellefteå AIK.

Och helgens bortaresa till Stockholm blev minst sagt blytung för de just nu vingklippta rödhäkarna.

Målvakten Oscar Alsenfelt tvingades att släppa in fyra puckar igen, och offensiven är just nu alldeles för trubbig från Malmölagets sida.

Coachen Peter Andersson ville ändå inte gräva ned sig efter en ny, smärtsam förlust i maratonserien SHL.

– Vi gör en bra match fram till dess att de gör två snabba mål i slutet av den andra perioden, säger han i C More.

– Just nu går inte puckarna in för oss, vi behöver göra mål och trycka dit pucken. Vi får jobba vidare och studsa tillbaka, förklarar Redhawkstränaren.

En omdiskuterad situation i matchen var när Redhawks österrikare Konstantin Komarek tråcklade in pucken i målet via Djurgårdsmålvakten Niklas Svedbergs benskydd. Då var ställningen 0–0 sju minuter in på den andra perioden.

Efter videogranskning ansåg domarna dock att målvakten hade blivit störd av Max Görtz, så något efterlängtat Redhawksmål blev det inte.

– Jag stör inte deras målvakt, utan han drar in pucken i mål på egen hand. Det hade blivit mål i alla andra ligor, menar Görtz om situationen.

Peter Andersson tyckte å sin sida att Max Görtz hade blivit inknuffad i målområdet av en djurgårdare.

Matcherna mellan Malmö Redhawks och Djurgården brukar nästan alltid bli jämna och täta. Tio av de tidigare tolv senaste mötena hade slutat enbart med att uddamålet skiljt lagen åt.

Nu vann Djurgården, som förlorade tre av fyra möten med Malmö i SHL den förrra säsongen, med klara siffror.

Redhawks har onekligen en del att fundera över och rätta till framöver för att få igång målproduktionen igen.