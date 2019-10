Översvämning efter skyfall

Hässleholm/Tyringe Ett ordentligt åsk- och regnoväder drog under söndagskvällen in över nordöstra Skåne.

Strax efter 22 larmades räddningstjänsten till en adress i Hässleholm på grund av översvämning.

Som en försmak av det oväder som väntas dra in under måndagen kom stora mängder regn över nordöstra Skåne sent på söndagskvällen. Stora mängder nederbörd, både ihärdigt och utdraget.

Klockan 22:15 larmades räddningstjänsten i Hässleholm till en översvämning på Västerbogatan. Enligt larmet ska det stå runt en meter vatten i källartrappan.

På facebook rapporteras det om stora vattenmassor i viadukten utanför Ica Kvantum i Hässleholm, och i viadukten i Tyringe. Sistnämnda platsen drabbades av stora stående vattenmassor också under sen fredagskväll.

