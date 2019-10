3-3 – guldfesten får vänta för Rosengård

fotboll Leder serien med sex poäng och elva mål med två omgångar kvar.

Det var förväntansfullt på Malmö IP när FC Rosengård under söndagen skulle säkra SM-guldet i den tredje sista omgången.

Seger mot Linköping, och tvåan Kopparbergs/Göteborg skulle vara utom räckhåll.

Rosengård dominerade matchinledningen och hade ett par bra avslut på mål. I den femtonde minuten ropade hemmalaget på hands och straff sedan en Linköpingsspelare slagit upp bollen i magen på sig själv. Domaren friade.

I 19:e minuten spelade hemmalaget sig till ett friläge när Jelena Cankovic passade Anam Imo som friställde Johanna Rytting Kaneryd, som inte lyckades överlista Linköpings målvakt.

Mitt i halvleken fick Stina Blackstenius i Linköping dock matchens bästa chans att peta in första målet efter ett inspel genom boxen, men landslagsspelaren hann inte fram.

Kort därpå nickade Imo fram Jessica Samuelsson till ett friläge för hemmalaget, men avslutet gick utanför.

Med halvtimmen på klockan var det åter farligt framför Rosengårds mål. Zecira Musovic i hemmamålet gick ut och stötte bort ett inlägg, men bollen studsade på lagkamraten Glodis Perla Viggosdottir och bytte riktning mot mål igen. Isländskan hann dock upp bollen före mållinjen och rensade.

Det var gästerna som skulle ta ledningen och åtminstone tillfälligt skjuta upp Rosengårds guldfirande.

Ett inlägg från Elin Landström nickades i mål av Mimmi Larsson, som sekunden senare knockades av en hemmaspelares axel. Larsson omringades av jublande lagkamrater, men fick sedan behandling av det medicinska teamet.

– Det känns helt okej, säger Larsson själv till SVT i halvtidspausen.

Gästernas ledning stod sig dock inte till pausen. Först hade Jelena Cankovic ett avslut mitt i boxen som Linköpings målvakt räddade till hörna, och efter hörnan lyckades Sofie Svava få till ett skott från nära håll där bollen gick i en båge över målvakt och försvarare och in i bortre gaveln. Strax efter blåste domaren för halvtid.

– Jag tycker att vi har stora problem försvarsmässigt att stänga av passningarna till Lina Hurtig, säger Jessica Samuelsson till SVT.

Tidigt i andra halvlek visade Mimmi Larsson att huvudet verkligen var okej efter smällen. I minut 49 nickade hon nämligen in 1-2 medan hemmaspelarna ropade på offside.

Med 20 minuter kvar bytte Rosengård in Anna Anvegård i stället för Johanna Rytting Kaneryd. Anvegård, med tolv mål i årets damallsvenska, hade inom loppet av någon minut två lysande lägen men hindrades av Emma Holmgren i gästernas mål.

I stället kunde Linköping utöka ledningen kort därpå när Mimmi Larsson spelade snett inåt bakåt till Lina Hurtig som bredsidade bollen mot första stolpen, utom räckhåll för Zecira Musovic. 1-3.

Med åtta minuter kvar fick Rosengård en gratisbiljett in i guldjakten igen. Sanne Troelsgaard drog på ett lågt skott från straffområdeslinjen, och avslutet såg inte ut att vålla dittills stabila Emma Holmgren något besvär. Men Linköpingsmålvakten lyckades tappa in bollen under sig till 2-3.

Ett mål som i sin tur gav Rosengård oceaner av energi att ösa ur.

I 87:e minuten kom så också 3-3-målet efter att Jelena Cankovic lyft fram bollen till Anna Anvegård, som på volley placerade in bollen i nätet.

På hörna två minuter senare klackades bollen fram till Troelsgaard som på kort avstånd från mål lyckades skjuta bollen utanför den bortre stolpen.

– Men vi ville vinna, så det är klart att man är lite besviken, säger Anvegård till SVT.

En seger hade säkrat guldet definitivt, men krysset gör detsamma i praktiken, även om guldhattarna då får sparas. Resultat gör nämligen att det skiljer sex poäng och elva mål ner till Kopparbergs/Göteborg med två matcher kvar.

Nästa chans att säkra guldet också i teorin är nästa söndag då Rosengård tar emot Vittsjö på hemmaplan.