Bolag ses över

skåne Innovation Skåne och Invest i Skåne kan upphöra som bolag och istället gå in i förvaltningen i Region Skåne.

Det föreslås i en utredning, som beställs av Region Skåne Holding, moderbolaget för regionens bolag, skriver nyhetsbyrån Rapidus.

– Innovation Skåne och Invest in Skåne har verksamheter som delvis överlappar varandra. Det är också otydligt vem som äger vissa frågor, vad bolagen och förvaltningen gör. Samtidigt är verksamheten i bolagsform mer tydligt avgränsad, så det finns argument både för och emot att driva det som bolag, säger Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i Region Skåne Holding, till Rapidus.

Skarpa förslag finns om att slå samman Business Region Skåne, med sina dotterbolag Tourism in Skåne och Event in Skåne, medan Film i Skåne blir direkt underställt Region Skåne Holding.