Dags att se över sexköpslagen

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, vill avskaffa delar av sexköpslagen. Sex under frivilliga former ska avkriminaliseras, men bara där det går att få tydligt samtycke: att köpa sex av en berusad person eller genom människohandel ska fortfarande vara olagligt. Där föreslår förbundet brottsrubriceringen ”grovt köp av sexuell tjänst”, som förmodligen kan ersättas med något språkligt smidigare. I de två sistnämnda fallen lär det dessutom vara olagligt oavsett.

I Sverige finns en bild av att alla sexarbetare drivs till prostitution av missbruk eller någon annan typ av social misär. Verkligheten är mer komplicerad. I många fall handlar det absolut om tvång eller det tvång som missbruk ger, men det förekommer också att sex bytes mot pengar frivilligt. För att man huvudsakligen ser det ena innebär det inte att det andra inte existerar, vilket är värt att notera för politiska partier och aktivistgrupper som tar sig an frågan. Man kan vara för en fortsatt kriminalisering trots den variationen, men man måste vara öppen för att bilden av sexarbetare kan vara mer komplicerad än den som lagen är baserad på.

Alla som bryr sig om hur sexarbetare har det och mår bör välkomna RFSL:s förslag om att se över lagen och väga fördelarna med en sträng lagstiftning mot de nackdelar som finns i form av att sexarbetarna blir rädda för att vända sig till myndigheterna när sexarbetet är kriminaliserat.

Det finns två grupper som de som ska ta ställning i frågan i första hand bör vända sig till: sexarbetare och hbtqia-rörelsen. Sexarbetarna har bland annat organiserat sig i det informella fackförbundet Rose Alliance, som kan bistå med kunskap om hur de tycker att sexköpslagen fungerar. Hbtqia-personer är överrepresenterade bland sexarbetare och sexköpen där ser ofta lite annorlunda ut, så man behöver också den kompetensen. Allt inte låta dem som lagen gäller vara en part i målet är kränkande och ger ett missvisande resultat. Sexarbetarna är trots allt experter på sexköp.