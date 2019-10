Ett nytt politiskt landskap i debatten

Söndagskvällen kunde intresserade ägna åt att se och lyssna på de svenska partiledarna i debatt hos SVT. Det var sig likt på många sätt, men ändå inte. Den fysiska uppställningen såg annorlunda ut, där Annie Lööf och Nyamko Sabuni nu stod närmast S och MP. Förutom Sabuni var också Per Bolund från MP ny partiledare och hade premiär i detta TV-format. Det famlades kanske lite i de nya konstellationerna, men framför allt Annie Lööf kändes trygg i det nya samarbetet.

Att Jan Björklund saknades var tydligt, för debatten saknade all form av humor. I stället var det nästan riktiga bråk som uppstod, inte minst mellan Jonas Sjöstedt och Ebba Busch-Thor om man ska kalla Jimmie Åkesson rasist eller inte. Själv gick Åkesson då en liten runda i studion för att lugna ner sig, spelat eller inte är svårt att veta.

Att reducera avsnittet om klimatet till en helt onödig diskussion om kärnkraft är något som man främst kan klandra SVT:s programledare för. Kärnkraften kan knappast vara lösningen på alla klimatutmaningarna, inte att undra på att Greta Thunberg uttryckte besvikelse på Twitter över debatten.

Landsbygden är tydligen det nya svarta för alla partier, vilket förstås är bra så länge det inte bara är en fasad. Bolund fick in en poäng om att landsbygdsbor faktiskt också bryr sig om klimatet, i motsats till vad Kristersson framförde i sin retorik kring bensinpriset.