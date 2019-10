HÄSSLEHOLM

Ett företag på Spångatan har haft oönskat besök någon gång under förra veckan.

I lokalen har ett antal brandsläckare tömts på sitt innehåll och flera dörrar har också slagits sönder. Skadegörelsen har skett någon gång mellan måndag och lördag kväll då den upptäcktes.

Av polisanmälan framgår inte hur den eller de skyldiga tagit sig in, men samma målsägare har också anmält ett hemfridsbrott, att någon tagit sig in på området genom ett hål i staketet.