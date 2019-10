I Landeryds kyrka, Linköping har vigsel ägt rum den 27 juli mellan Marie Gustafsson och Per Janson, Linköping. Bruden är bördig från Vinslöv.

Brudnäbbar var brudparets barn Mika och Majken Gustafsson samt Max Berggården.

Brudföljet bestod av Ida Berg, Karolina Malm, Jenny Nilsson, Joakim Stenberg, Markus Berggården, Jakob Bergqvist och Emanuel Larsson.

Vigseln förrättades av prästen Annika Johansson. Ida Berg sjöng under akten All of me och Tillsammans är vi bra, ackompanjerad av Roland Chantre.

I samband med vigseln tog makarna släktnamnet Geivald.

Efter vigseln hölls bröllopsfest i Gamla slottet Bjärka Säby.

Fotograf var Patrik Petersson.