Skådespelaren Robert Forster, har avlidit i en ålder av 78 år.

Han var född i Rochester, New York och började redan under skoltiden att framträda med olika dans- och sångnummer i musikaliska revyer.

Efter kandidatexamen i psykologi tog han en lärlingsplats på East Roche theater, där han fick vara med i flera pjäser som exempelvis West side story.

Han flyttade till New York och slog igenom på Broadway i Mrs Dally has a lover, där han spelade med Arlene Francis. Filmdebuten kom i Reflexer i ett gyllene öga (1967), som han gjorde med Elizabeth Taylor och Marlon Brando.

Därefter har det blivit en mängd filmer och tv-serier, som bland annat Banyon (1971 till 1973), Stuntmän (1977), Alligator (1980), Magnum PI (1985), Fiender (1990), Random killer (1997), Psycho (1998), Supernova (2000), Mulholland drive (2001), Mord i Greenwich (2002), Charlies änglar – Utan hämningar (2003), Grand theft Parsons (2003), Desperate housewives (2007), CSI: NY (2011), The Descendants (2011), Alcatraz (2012) och Twin peaks (2017).

Han har även varit nominerad till en Oscar i Jackie Brown (1997).