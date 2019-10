K-popstjärnan Sulli, har avlidit i en ålder av 25 år.

Hon föddes med namnet Choi Jin-ri i Busan, Sydkorea. Redan från ung ålder var hon med i teveshower som To the beautiful you och filmer som The pirates och Real.

Därefter valdes hon ut till tjejgruppen f(x) från debuten 2009 och fram till 2015, då hon lämnade för att satsa på en skådespelarkarriär. Gruppen slog igenom internationellt med singlar som Electric shock och Rum pum pum pum.

Hon släppte även en soloplatta tidigare i år, Goblin.