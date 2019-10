Min teckning

Det finns nästan inget som glädjer oss mer är när det kommer in fina barnteckningar till oss!

Detta konstverk har Minoo Svensson gjort. Hon är snart tre år och bor i Vittsjö. På baksidan av teckningen berättar hon:

”Nu är det höst och många löv har ramlat ner från träden. Därför skickar jag några höstlöv till er. När vi var i skogen och plockade svamp fick vi se en snok! Först låg den alldeles stilla, innan den ringlade iväg. Spännande!”

Ja, det låter nästan lite för spännande!

Genom att lägga löv under ett papper och måla försiktigt med kritor över, har dessa fantastiska lövformationer trätt fram. Tack Minoo, vi skickar dig boken Vill ha den själv, av Malin Linneroth och Lisa Moroni.

Vill du också ha en bok?

Alla barn är välkomna att skicka in teckningar. Gör som Minoo, berätta lite om motivet och glöm inte skriva ditt namn, adress och ålder.

Skicka till:

Personligt, Norra Skåne

Väpnaregatan 6

281 81 Hässleholm