Den amerikanske manusförfattaren för tv-shower och filmer, Sam Bobrick har avlidit i en ålder av 87 år.

Hon skrev bland annat manus till den populära sitcomserien Saved by the bill, men jobbade även med många andra stora tv-shower som exempelvis The Andy Griffith show, Captain Kangaroo, Bewitched och The Flintstones.

Han nominerades för en Emmy för The Smothers brothers comedy hour och fick bland annat ta emot tre Writers guild of Amerika utmärkelser. Han skrev även filmmanus.