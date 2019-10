Boxare avled efter att ha knockats

Sport Proffsboxaren Patrick Day har avlidit efter att ha knockats av motståndaren under en match i lördags.

Det var under en match i Chicago som amerikanen ådrog sig svåra hjärnskador i matchen mot Charles Conwell, rapporterar amerikanska medier.

Boxaren fördes akut till sjukhus för vård men hans liv gick inte att rädda.

Efter att ha legat i koma i fyra dagar avled Patrick Day.

Patrick Day var rankad som en av de tio bästa i sin klass. Han blev 27 år.

Patrick Day died today after suffering a traumatic brain injury Saturday in a knockout defeat. Statement from his promoter, Lou DiBella: pic.twitter.com/rrBxvI5ATE

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 16, 2019