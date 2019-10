Brexitavtal klart mellan Storbritannien och EU

Boris Johnson uppger att det nu finns ett Brexitavtal. Uppgifterna bekräftas av Jean-Claude Juncker, ordförande i EU-kommissionen.

Vid 11.30-tiden på torsdagen uppgav Boris Johnson att förhandlingarna om ett Brexitavtal, som pågått i flera dagar, har resulterat i ett avtal.

”Vi har ett fantastiskt nytt avtal. Nu borde parlamentet se till att få brexit genomfört på lördag så att vi kan gå vidare med andra prioriteringar som levnadskostnaderna, sjukvården, våldsbrott och miljön”, skriver Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019