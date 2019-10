Regnet det bara öser ner

Det blir mer av samma på väderfronten i Skåne. Regn, molnigt och fortsatt milda temperaturer.

Imorgon får vi inledningsvis en del dis och dimma. Under morgonen rör sig även regn in söderifrån.

– Det blir en ganska grå dag. Men under eftermiddagen kan molnen skingras och det kan bli någon solglimt, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Temperaturen ligger runt 10 till 14 grader.

Det ostadiga vädret fortsätter i slutet av veckan med lågtryck och tidvis nederbörd från sydväst.

Lördagen blir tidvis ganska molnig, men mest uppehållsväder. Temperaturerna blir samma som under fredagen.

Natten mot söndag rör sig regn in, men det kan spricka upp lite under sena eftermiddagen och framåt kvällen. Det blir fortsatt milt väder.

Är det normalt väder för årstiden?

– Temperaturen är lite varmare än normalt, men annars är det helt vanligt oktoberväder, säger Moa Hallberg.

Det omväxlande vädret med många små skurar under de senaste dagarna har varit svåra att förutspå.

– Det har duggregnat under dagarna, men duggregn syns inte på radarn, säger Moa Hallberg.