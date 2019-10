Konst hela Skåne runt för barn och unga

Konstpedagogen Elin Magnusson bjuder in till konstverkstäder på Wanås under höstlovet. Foto: Gunilla Wedding

Utställningar, workshops, konstvisningar och samtal. I dag starta fjärde upplagan av Bästa biennalens konstbiennal med konstevenemang för barn och unga i hela Skåne under drygt två veckor, inklusive höstlovet.

– Vi växer för varje gång och i år kan vi erbjuda över 70 arrangemang, berättar Jenny Grönvall, projektledare för Bästa biennalen.

Bästa biennalens konstbiennal 2019

Bästa biennalens konstbiennal har arrangerats vartannat år sedan 2013. Det är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst och innehållet produceras av olika deltagare från konstinstitutioner, det fria kulturlivet, samt kommunner tillsammans med konstnärer.

I år pågår Bästa biennalen 19/10 – 3/11 på 53 olika platser i Skåne. Totalt 70 arrangörer deltar och programmet riktar sig till barn, unga och familjer.

Hela programmet hittar man på bastabiennalen.se

Bästa biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtidskonst. Den arrangerades för första gången höstlovet 2013 och har sedan återkommit vartannat år och vuxit till både innehåll och rent geografiskt.

– Innehållet är verkligen brett, vi har allt från workshops till konstvisningar, konstsamtal, konstutställningar och VR-upplevelser och arrangörerna är allt från konstinstitutioner till aktörer inom det fria kulturlivet och kommuner, berättade Jenny Grönvall när årets program presenterades på Form/Design Center i Malmö.

– Målgruppen för Bästa biennalen är barn och unga men vi vänder oss egentligen till alla åldrar.

Årets Bästa biennal inleds i dad, lördag 19 oktober och pågår till och med söndag 3 november. Total ingår drygt 70 arrangemang på 52 olika platser i Skåne – från Falsterbo, Trelleborg och Ystad i söder till Östra Göinge, Osby och Ängelholm i norr.

På plats under programpresentationen var ett stort antal av arrangörerna. En av dem var Cecilia Serner från Konstfrämjandet i Skåne som bland annat jobbat med en filmworkshop tillsammans med den danske videokonstnären Henrik Lund Jörgensen på Flora Biografteater i Sjöbo.

– Vi ville göra ett projekt där de unga får arbeta precis som en konstnär gör, med hela processen, berättar hon. Därför började vi också tidigt.

– Vi startade med en öppen ansökan för projektet som sedan pågår under oktober och november och nu har vi två fasta grupper, förklarar Henrik Lund Jörgensen vidare. Vi började med att visa hur en videokonstnär arbetar och visade också olika videkonstverk så att de själva skulle få idéer. Sedan är jag med under hela processen när de själva skapar och motiverar och hjälper till. Under oktober filmar vi, i november klipper vi och sedan blir det visning på Flora.

– Vi har också en workshop under själva höstlovet tillsammans med den alternativa resbyrån Only planet, lägger Cecilia Serner till. Där får barnen själva skapa sin finaste plats med allt från silkespapper, ståltråd, tyg och papper till insamlade växtdelar.

Wanås konst har varit med i Bästa biennalen sedan start i och i år utgår man från utställningen med konstnären Kyun-Jin Cho som öppnade i Wanås lokaler tidigare i höstas. Där visas hennes ljudinstallation Swing Jam och också ett konstverk hon skapat direkt för Wanås.

– Det är en målerimaskiner gjord av keramiska kärl med hål i botten som åker runt och droppar färg och skapar, av slumpen kan man säga, mönster i en vattenfylld pool som finns på golvet, förklarar Wanås konstpedagog Elin Magnusson.

– I konstverkstäderna som vi bjuder in till under höstlovet inom Bästa biennalen tar vi fasta på det här – både hur man kan berätta med ljud och det slumpmässiga, berättar hon vidare. Vi har bokningsbara verkstäder där vi jobbar med ljud och så drop in där vi jobbar i en stor sal där man kan hälla, droppa och experimentera med färg.

Annat som finns att göra för konstsugna barn, ungdomar eller hela familjer under den kommande veckan och sedan höstlovet är till exempel måleriworkshop på temat att vara ung förälder med konstnären Nike Åkerberg på Skurups bibliotek, höstlovsverkstad på Skissernas museum i Lund där man får fundera över hur en egen skyddsmaskot skulle se ut, i Staffanstorps konsthall öppnas en stor Street Art-utställning där det också finns en laglig vägg att måla på. Och mycket annat.

– Barn och unga är garanterat välkomna på alla Bästa biennalen- platser och om man reser runt och deltar i olika arrangemang på olika platser lär man också känna Skåne, säger Jenny Grönvall.