Måns lättar sitt hjärta

På pinfärska albumet Time öppnar Måns Zelmerlöw upp sig mer än någonsin och låter lyssnaren följa med på en tidsresa i Zelmerlöwland med allt vad det innebär.

– Jag har alltid haft en dröm om att göra ett album som följer ett koncept, en röd tråd, säger den skånske artisten som ikväll firar releasen med en konsert på KB.

Måns Zelmerlöw på scen framöver:

Måns Zelmerlöw gästar KB i Malmö i kväll med Dotter som förband, därefter Nalen i Stockholm den 25 oktober, Falun bowling och krog den 26 oktober och Trädgår’n i Göteborg den 27 oktober. Den 30 november är det premiär för Zelmerlöws julshow The Grand Wonderland Show i Vinterträdgården på Grand Hötel i Stockholm som han gör fram till och med den 20 december.

Det är lätt att tro att livet jämt har varit en dans på röda rosor för den folkkäre artisten Måns Zelmerlöw, känd för sitt stora leende och alltid positiva jag. Men på nya plattan Time, som släpps idag, visar han upp en helt annan bild av hur det är att vara personen Måns Zelmerlöw.

– Det är det mest personliga albumet som jag har gjort, jag är väldigt utlämnande. Man får följa med på en tidsresa under en period i mitt liv och skivan är indelad i två kapitel, ett mörkare och ett ljusare, säger Måns Zelmerlöw.

Time tar avstamp i en mörk period för drygt fem år sedan när Måns precis kommit ut ur ett förhållande och inte riktigt visste vem han var, utan mest försökte vara någon annan, en ”faker”, som andra låten på albumet till och med heter.

– Det var en tuff tid. Jag visste inte alls vad jag ville och sedan kom den där aggressionen när man inser att den andra har gått vidare och man själv kanske inte har det, utan desperat försöker att hitta någon ny som är den rätta. Då är det väldigt lätt att man ignorerar alla signaler om att personen inte är rätt för en.

Men efter regn kommer solsken. En stolthet sprider sig i Måns röst när han börjar berätta om den ljusa delen av plattan – den som innefattar låtar om både frun Ciara och sonen Albert, hans två stora tryggheter idag.

– Låten ”Real life” är brytpunkten på albumet och handlar om när man träffar någon som man faktiskt tror är den rätta på riktigt, men blir så osäker för att det nästan är för bra för att vara sant. Man funderar på om det är en dröm eller om det är real life, säger Måns som för bara någon månad sedan gifte sig med Ciara.

Har det varit svårt att vara så personlig som du är på albumet?

– Nej faktiskt inte. Jag har varit inspirerad av Lewis Capaldi som skriver väldigt öppna texter. Det finns något oerhört ärligt i det och jag var så trött på att skriva metaforiskt som jag alltid har gjort. Jag tror att det här talar mer till den som lyssnar.

Första låten ”On my way” är ett peppbrev till ditt yngre jag där du uppmanar elvaåriga Måns att strunta i allt skitsnack. Hur var det att tänka tillbaka på den här perioden?

– Det var tufft såklart. Jag kan säga att alla låtskrivarsessioner har varit som rena terapisessionerna för mig. Jag har verkligen fått bearbeta gamla grejer, som exempelvis när jag blev mobbad för att jag var en outsider. Jag trodde inte alls på mig själv då. Så tyvärr hade mitt elvaåriga jag inte trott på att det skulle gå så bra för honom i framtiden som jag skriver om i brevet.

Om vi hoppar över till den ljusare sidan av albumet så skriver du till din son Albert också. Hur var det att skriva låten ”Grow up to be you”?

– Det var rätt så lätt måste jag säga. Den skrev sig själv. Jag tog bara saker från min egen uppväxt, det är ju när man själv får barn som man inser vad ens föräldrar har gått igenom en gång. Så jag har utgått från vad jag själv har upplevt och sådana saker som man vet att han också kommer att gå igenom, som första fyllan. Sensmoralen är att han ska gå sin egen väg och inte känna press på att gå samma väg som jag. Jag och Ciara kommer alltid att vara stolta över honom.

Tänk när han blir så gammal att han kan ta till sig att du har skrivit en låt till honom …

– Haha, han kommer att tycka att det är så otroligt lökigt! Men det skiter jag i. Jag tycker att det är en kanonlåt till honom!

Ditt album kräver ändå att man lyssnar från början till slut, hur ser du på det när folk ändrat sina lyssningsvanor idag?

– Ja konsumtionen ser helt annorlunda ut idag än när jag började, men jag tror ändå att det är något som man längtar efter. Molly släppte en konceptplatta som man ska lyssna på från början till slut, och jag gillade verkligen den grejen. Jag hoppas det blir samma här, låtarna och texterna kommer att säga så mycket mer då.

Ja, annars blir det lite som att hoppa in mitt i en film.

– Precis, haha. Och det gäller att man inte råkar trycka på shuffle av misstag, haha.

I kväll inleds den miniturné som Måns Zelmerlöw hinner ge sig ut på innan hans julkonserter i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm börjar rulla på. Att premiären för turnén är hemma i hans kära Skåne betyder mycket för honom.

– Det ska bli fenomenalt roligt att möta den svenska publiken igen. Jag minns hur vi 2015-2016 tog för givet att spela inför typ 30 000 personer, så det ska bli otroligt kul att komma lite mer utan ryggsäck, få börja om och komma riktigt nära publiken igen. Att då dessutom få göra det på hemmaplan, på KB – det är en dröm, säger Måns Zelmerlöw glatt.

– Jag har faktiskt alltid haft just KB och Malmöfestivalen som drömspelningar, men det har inte blivit någon Malmöfestival än, är inte det jättekonstigt? Jag får starta en namninsamling, skrattar Måns.