Olle Linusson, Teckomatorp, har avlidit i en ålder av 83 år.

Olle Linusson var Socialdemokrat i tanke, själ och hjärta.

Han arbetade under många år på Vägverket och var där fackligt engagerad. Olles engagemang för sina medmänniskor stannade inte vid detta. Han var även engagerad inom Teckomatorp Socialdemokratiska förening och Socialdemokraterna i Svalövs kommun.

Detta engagemang ledde även till kommunala uppdrag, bland annat som ordförande i Socialnämnden under mitten av 90-talet. Han hade uppgiften att vara ordförande där under de år som den offentliga sektorns ekonomi var i svår obalans. En rad mycket svåra beslut på såväl nationell som kommunal nivå kom att påverka Socialnämnderna i kommunerna mycket kraftigt.

Detta var något som Olle inte kunde ta ansvar för eftersom han såg att besluten skulle drabba de personer som hade störst behov av samhällets insatser. Olle lämnade därför uppdraget men fortsatte vara aktiv i partiet och drev frågor om rättvisa, solidaritet och värnet om den lilla människan.

Denna episod visar vem Olle var som person. Han hade ett genuint intresse för sina medmänniskor och särskilt för människor som hade det tufft i livet.

För Olle var ord som rättvisa, solidaritet och frihet inte bara något man skulle uttala utan även visa i handling, något Olle alltid gjorde vare sig det var i det fackliga eller politiska arbetet, men även i privatlivet.

Vi är många som kan vittna om Olles generositet. Vi saknar Olles ödmjuka sätt att vara. Det gör även hustru, barn och barnbarn.

Vi tackar för alla goda insatser för sina medmänniskor och vi tackar Olles familj för att vi fick låna honom i det demokratiska vardagsarbetet.