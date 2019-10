Absurd upphandling

Det är så absurt att man kunde tro att det handlar om någon bananrepublik i Långtbortistan. Men det handlar om Sverige. Att det skulle vara brist på så mycket material att operationer inte kan genomföras i tre regioner, och ytterligare två har stora problem, har tidigare varit svårt att tänka sig, men är nu ett faktum. Vems fel det är är kanske för tidigt att säga, men att någon eller några ska ställas till svars för att detta samhällsfarliga problem har uppstått är uppenbart.

Regionerna Uppsala, Västmanland, Dalarna, Sörmland och Örebro har ett samarbete för upphandling av bland annat förbrukningsartiklar, kallat Varuförsörjningen. Där skrevs i slutet av förra året ett avtal med Apotekstjänst som trädde i kraft den 1 oktober i år. Problemen med leveranser började direkt och nu tre veckor in med den nya leverantören är det en smärre katastrof i verksamheterna. Än så länge har man lyckats med att bara ställa in de planerade operationerna, vilket är nog så allvarligt, och man får verkligen hoppas att inte de akuta operationerna också drabbas.

Region Uppsala skulle varit med i en nationell krisövning nu i veckan men hoppar av den med motiveringen att man redan övat skarpt i två veckor. De har varit i så kallat stabsläge under denna tid för att försöka lösa de problem som uppstått. Det är så bisarrt så man kan nästan bara skaka på huvudet och le ett snett leende.

Det kommer förhoppningsvis letas syndabockar, mer motiverat än många andra gånger. Förutom att Apotekstjänst inte verkar vara en helt stabil leverantör måste man inpränta hur viktigt det är att ha en professionell upphandlingsprocess i en så samhällsviktig verksamhet som sjukvården. Varuförsörjningen antog det billigaste anbudet, vilket kan vara korrekt, det beror mycket på hur underlaget är skrivet. Det finns fler sätt att upphandla så att det blir hög kvalitet och säker leverans, man måste inte alltid gå på det billigaste. En ”haverikommission” måste visa var det gått snett.