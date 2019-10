RÖSLÖV

Under helgen stals 6-8 bärbara datorer från ett företag i Röslöv utanför Sösdala.

Någon har tagit sig in genom att lyfta ut fönsterkassetter på flera ställen runt om en kontorsbyggnad. En verkstad på området har också genomsökts, men enligt anmälan till polisen är det oklart om något stulits därifrån.

Inbrottet, som skett någon gång under helgen, efter arbetsdagens slut på fredagen, upptäcktes tidigt på måndagsmorgonen.